    III Игры СНГ: Сегодня будут проведены соревнования по семи видам спорта

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта.

    Как сообщает из Гянджи корреспондент Report, в городском Дворце спорта продолжатся соревнования по плаванию.

    В Гяндже, которая также является столицей III Игр СНГ, состоятся матчи квалификационного этапа волейбольного турнира. Сборная Азербайджана U-15 (женщины) встретится с Кыргызстаном.

    В Шеки пройдут очередные матчи квалификационного этапа соревнований по човгану. Сборная Азербайджана, выступающая в группе А, встретится с Кувейтом.

    Кроме того, в Габалинском стрелковом клубе будут организованы квалификационные и финальные встречи по стендовой стрельбе. Здесь же спортсмены начнут борьбу в смешанных командных соревнованиях по бадминтону.

    В Евлахе состоятся матчи квалификационного этапа по боксу, а в Мингячевире определятся победители соревнований по тхэквондо.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран. На турнире Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

    К настоящему времени лидирует в медальном зачете Россия (34 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых медалей), следом идет Азербайджан (5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей), замыкает первую тройку Беларусь (4 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых).

    Лента новостей