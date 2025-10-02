III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

Определен победитель смешанных командных соревнований по бадминтону в рамках III Игр СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, в финале встречались сборные Узбекистана и России.

Сборная России одержала победу со счетом 3:0.

Соревнования по бадминтону завершатся 4 октября.