    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    • 02 октября, 2025
    • 11:31
    Определен победитель смешанных командных соревнований по бадминтону в рамках III Игр СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, в финале встречались сборные Узбекистана и России.

    Сборная России одержала победу со счетом 3:0.

    Соревнования по бадминтону завершатся 4 октября.

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

