III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib
Komanda
- 02 oktyabr, 2025
- 11:12
III MDB Oyunlarında badminton üzrə qarışıq komanda yarışının qalibi müəyyənləşib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, finalda Özbəkistan Rusiya ilə qarşılaşıb.
Qəbələ Olimpiya Kompleksində baş tutan görüşdə Rusiya qalib gəlib - 3:0.
Qeyd edək ki, badminton yarışlarına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.
