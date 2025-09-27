III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты завоевали серебряную медаль

Мужская и женская сборные Азербайджана завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по настольному теннису в рамках III Игр СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, обе команды проиграли сборной России, уступив своим соперникам со счетом 0:2.

Отметим, что соревнования по настольному теннису, которые проводятся в командном, личном, парном и смешанном парном разрядах, завершатся 29 сентября.