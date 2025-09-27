III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты завоевали серебряную медаль
Индивидуальные
- 27 сентября, 2025
- 11:28
Мужская и женская сборные Азербайджана завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по настольному теннису в рамках III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, обе команды проиграли сборной России, уступив своим соперникам со счетом 0:2.
Отметим, что соревнования по настольному теннису, которые проводятся в командном, личном, парном и смешанном парном разрядах, завершатся 29 сентября.
Последние новости
12:12
Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчанияВнутренняя политика
12:08
США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NISДругие страны
12:04
Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкцииВнутренняя политика
12:04
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплексаВнутренняя политика
12:00
Фото
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидовВнутренняя политика
11:54
Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листаВ регионе
11:50
День, который изменил всеВнутренняя политика
11:50
КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного СаакашвилиВ регионе
11:47