    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты завоевали серебряную медаль

    Индивидуальные
    • 27 сентября, 2025
    • 11:28
    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты завоевали серебряную медаль

    Мужская и женская сборные Азербайджана завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по настольному теннису в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, обе команды проиграли сборной России, уступив своим соперникам со счетом 0:2.

    Отметим, что соревнования по настольному теннису, которые проводятся в командном, личном, парном и смешанном парном разрядах, завершатся 29 сентября.

