III Игры СНГ: Азербайджанские спортсменки завершили турнир по боксу с 9 медалями
- 04 октября, 2025
- 17:27
В Евлахском Олимпийском спорткомплексе в рамках III Игр СНГ состоялись финальные поединки по боксу.
Как сообщает корреспондент Report, Гюляр Гусейнова (48 кг) одержала победу над россиянкой Дарьей Гавриной и завоевала золотую медаль.
Айсель Фараджова (46 кг), Амина Таги (50 кг), Джамиля Мурадлы (54 кг), Айнур Исмаилова (60 кг) и Фидан Бакарова (63 кг) проиграли своим соперницам в финале и заняли второе место.
Айлин Назарова (46 кг), Захра Мамедова (52 кг) и Мирругейя Азерпур (57 кг) завоевали бронзовые медали.
Таким образом, азербайджанские спортсменки завершили турнир по боксу с 1 золотой, 5 серебряными и 3 бронзовыми медалями.
Отметим, что соревнования по боксу завершатся 5 октября.
