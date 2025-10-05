III Игры СНГ: Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований
Индивидуальные
- 05 октября, 2025
- 12:07
Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований в рамках III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, сборная в полуфинале победила команду Таджикистана со счетом 7:3.
В финале национальная сборная встретится с победителем пары Россия - Узбекистан.
