    III Игры СНГ: Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2025
    • 12:07
    Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, сборная в полуфинале победила команду Таджикистана со счетом 7:3.

    В финале национальная сборная встретится с победителем пары Россия - Узбекистан.

    III MDB Oyunları: Azərbaycan cüdoçuları qarışıq komanda növündə finala yüksəlib

