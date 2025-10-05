İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:45
    III MDB Oyunları: Azərbaycan cüdoçuları qarışıq komanda növündə finala yüksəlib

    Azərbaycan cüdoçuları III MDB Oyunlarının qarışıq komanda yarışında finala yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Tacikistan seçməsinə 7:3 hesabı ilə qlaib gəlib.

    Millinin finalda Rusiya - Özbəkistan cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

    cüdo III MDB Oyunları qarışıq komanda yarışı
    III Игры СНГ: Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований

