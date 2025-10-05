III MDB Oyunları: Azərbaycan cüdoçuları qarışıq komanda növündə finala yüksəlib
Fərdi
- 05 oktyabr, 2025
- 11:45
Azərbaycan cüdoçuları III MDB Oyunlarının qarışıq komanda yarışında finala yüksəlib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Tacikistan seçməsinə 7:3 hesabı ilə qlaib gəlib.
Millinin finalda Rusiya - Özbəkistan cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
