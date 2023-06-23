III Европейские игры: Азербайджанская каратистка обеспечила себе медаль, победив соперницу из Армении

11:51 Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка обеспечила себе медаль, победив соперницу из Армении Аниту Макян (8:0) на проходящих в Польше III Европейских играх. Как сообщает командированный в Польшу сотрудник Report, чемпионка мира и Европы, которая

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка обеспечила себе медаль, победив соперницу из Армении Аниту Макян (8:0) на проходящих в Польше III Европейских играх.

Как сообщает командированный в Польшу сотрудник Report, чемпионка мира и Европы, которая сначала победила украинку Галину Мельник (5:0) в весовой категории 68 кг, вышла в полуфинал благодаря второй победе подряд.

27-летняя каратистка обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Свой последний матч в группе она проведет против Изабель Нието из Испании.

Отметим, что полуфинальная стадия соревнований начнется в 18:10 по бакинскому времени.