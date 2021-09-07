I Игры стран СНГ: Азербайджанские самбисты завоевали третью золотую медаль

Три азербайджанских самбиста провели очередные встречи на I Играх стран СНГ в Казани.

Три азербайджанских самбиста провели очередные встречи на I Играх стран СНГ в Казани.

Как передает командированный в Казань сотрудник Report, выступающий в весовой категории +98 кг Тогрул Салманов в финале померился силами с узбекским спортсменом Русланом Рустамовым.

Одолевший соперника со счетом 1:0 Салманов поднялся на верхнюю ступень почетного пьедестала.

Другой азербайджанский спортсмен - Расул Айдемиров (+98 кг) уступил в финале россиянину Иосифу Симину и стал вторым.

Эльвин Багиров (64 кг) в финале встретился с узбеком Шахриорбеком Маматкуловым. Э.Багиров завоевал золотую медаль, одолев соперника со счетом 8:7.

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Азербайджанский самбист Ниджат Мамедли провел финальную встречу на первых Играх стран СНГ в Казани.

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, выступающему в весовой категории до 58 кг спортсмену противостоял россиянин Николай Лукьянчук.

Одержавший победу над противником Н.Мамедли завоевал золотую медаль.

Ранее азербайджанский самбист Адиль Адилзаде завоевал бронзовую медаль на первых Играх стран СНГ в Казани. Выступающий в весовой категории до 88 кг спортсмен во встрече за третье место одолел кыргыза Тимурлана Токтоболотова.

Кямран Гасымов (71 кг), Агани Мамедов (79 кг) остались без медалей на встречах за "бронзу".