I Игры стран СНГ: Азербайджанский самбист завоевал золотую медаль

Азербайджанский самбист Ниджат Мамедли провел финальную встречу на первых Играх стран СНГ в Казани.

Азербайджанский самбист Ниджат Мамедли провел финальную встречу на первых Играх стран СНГ в Казани.

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, выступающему в весовой категории до 58 кг спортсмену противостоял россиянин Николай Лукьянчук.

Одержавший победу над противником Н.Мамедли завоевал золотую медаль.

Ранее азербайджанский самбист Адиль Адилзаде завоевал бронзовую медаль на первых Играх стран СНГ в Казани. Выступающий в весовой категории до 88 кг спортсмен во встрече за третье место одолел кыргыза Тимурлана Токтоболотова.

Кямран Гасымов (71 кг), Агани Мамедов (79 кг) остались без медалей на встречах за "бронзу".