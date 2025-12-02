Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не будут участвовать в чемпионате Азербайджана

    • 02 декабря, 2025
    • 12:42
    Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) не будут участвовать в чемпионате Азербайджана по дзюдо, который пройдет с 5 по 7 декабря.

    Согласно полученной Report информации, вместо них на татами выйдут другие известные члены сборной.

    В соревнованиях примут участие Балабей Агаев, Гусейн Аллахъяров (оба 60 кг), Туран Байрамов, Эльшан Асадов, Низами Имранов, Нихад Мамишов, Тофиг Мамедов, Руслан Пашаев, Ислам Рагимов, Назир Талыбов, Рашад Елкиев (все 66 кг) и др.

    Среди женщин за победу будут бороться Кёнюль Алиева (48 кг), Гюльтадж Маммедалиева, Хадиджа Гадашова, Айдан Велиева, Лейла Алиева (все 52 кг) и др.

    Отметим, что индивидуальные соревнования начнутся 5-6 декабря в 09:00. Отборочные встречи командных соревнований стартуют 7 декабря в 10:00. Финальные соревнования состоятся в 17:00.

    Официальная церемония открытия чемпионата Азербайджана состоится 6 декабря в 16:15. В соревнованиях, которые пройдут в Бакинском дворце спорта, за звание чемпиона страны в 14 весовых категориях будут бороться 237 дзюдоистов (179 мужчин, 58 женщин) из 54 клубов и спортивных обществ.

