Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Хетаг Газюмов: Азербайджанские борцы могли завоевать больше медалей

    Индивидуальные
    • 17 сентября, 2025
    • 22:44
    Хетаг Газюмов: Азербайджанские борцы могли завоевать больше медалей

    Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов заявил, что команда могла добиться более высокого результата на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

    "Ребята выступили неплохо, но, думаю, мы могли завоевать больше медалей. Пока нам не удалось взять золото. Надеюсь, что по мере приближения Олимпиады наши спортсмены, претендующие на победу, будут лучше готовы к борьбе за высшую награду", - отметил он в комментарии Report.

    Газюмов подчеркнул, что особенно радует успех Нураддина Новрузова:

    "Очень хорошо, что Нураддин проявил себя и добился результата. Это станет стимулом для нашей молодежи, которая также захочет быть призёрами и чемпионами мира".

    Напомним, сборная Азербайджана завоевала на турнире одну серебряную и три бронзовые медали. Серебро в категории до 125 кг выиграл Георгий Мешвилдишвили, бронзовыми призерами стали Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).

    вольная борьба Хетаг Газюмов
    Xetaq Qazyumov: "Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında daha çox medal qazana bilərdilər"

    Последние новости

    00:10

    Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"

    Индивидуальные
    23:55

    Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

    Другие страны
    23:37

    В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракет

    Другие страны
    23:18

    СМИ: Два командира "Хезболлах" погибли при авиаударе Израиля по Ливану

    Другие страны
    23:12

    Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРС

    Финансы
    23:11

    WSJ: Трудности Европы с выработкой ответа на вызов Трампа иллюстрируют ее проблемы

    Другие страны
    22:59

    Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут освещать около 300 местных и зарубежных СМИ

    Формула 1
    22:57

    Азербайджанский борец: "Вернуться на Родину с медалью – особое чувство"

    Индивидуальные
    22:44

    Хетаг Газюмов: Азербайджанские борцы могли завоевать больше медалей

    Индивидуальные
    Лента новостей