Хетаг Газюмов: Азербайджанские борцы могли завоевать больше медалей

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов заявил, что команда могла добиться более высокого результата на чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

"Ребята выступили неплохо, но, думаю, мы могли завоевать больше медалей. Пока нам не удалось взять золото. Надеюсь, что по мере приближения Олимпиады наши спортсмены, претендующие на победу, будут лучше готовы к борьбе за высшую награду", - отметил он в комментарии Report.

Газюмов подчеркнул, что особенно радует успех Нураддина Новрузова:

"Очень хорошо, что Нураддин проявил себя и добился результата. Это станет стимулом для нашей молодежи, которая также захочет быть призёрами и чемпионами мира".

Напомним, сборная Азербайджана завоевала на турнире одну серебряную и три бронзовые медали. Серебро в категории до 125 кг выиграл Георгий Мешвилдишвили, бронзовыми призерами стали Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).