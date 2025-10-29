Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23
Индивидуальные
- 29 октября, 2025
- 03:18
Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов оценил результаты на чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходил в сербском городе Нови-Сад.
Как передает Report, Газюмов заявил, что очень рад золотой медали завоёванной Кянаном Хейбатовым, которой команда ждала долгое время. Тренер также отметил, что Хетаг Карсанов в новой весовой категории завоевал серебряную медаль, что является значимым результатом.
Он добавил, что уже через три дня сборная приступит к подготовке к Исламским играм. "Мы учтем опыт чемпионата, исправим ошибки и внесем новые элементы в подготовку, чтобы наши спортсмены выглядели более функционально", - заключил главный тренер.
Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23
