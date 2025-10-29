Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов оценил результаты на чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходил в сербском городе Нови-Сад.

Как передает Report, Газюмов заявил, что очень рад золотой медали завоёванной Кянаном Хейбатовым, которой команда ждала долгое время. Тренер также отметил, что Хетаг Карсанов в новой весовой категории завоевал серебряную медаль, что является значимым результатом.

Он добавил, что уже через три дня сборная приступит к подготовке к Исламским играм. "Мы учтем опыт чемпионата, исправим ошибки и внесем новые элементы в подготовку, чтобы наши спортсмены выглядели более функционально", - заключил главный тренер.