    Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23

    Индивидуальные
    29 октября, 2025
    • 03:18
    Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов оценил результаты на чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходил в сербском городе Нови-Сад.

    Как передает Report, Газюмов заявил, что очень рад золотой медали завоёванной Кянаном Хейбатовым, которой команда ждала долгое время. Тренер также отметил, что Хетаг Карсанов в новой весовой категории завоевал серебряную медаль, что является значимым результатом.

    Он добавил, что уже через три дня сборная приступит к подготовке к Исламским играм. "Мы учтем опыт чемпионата, исправим ошибки и внесем новые элементы в подготовку, чтобы наши спортсмены выглядели более функционально", - заключил главный тренер.

