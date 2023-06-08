О нас

Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку

Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку Все приводят в пример Европейские игры в Баку.
Индивидуальные
8 июня 2023 г. 18:09
Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку

Все приводят в пример Европейские игры в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Координационного комитета Европейских игр, член Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов Хасан Арат.

Функционер напомнил, что впервые соревнования прошли именно в Азербайджане в 2015 году: "Ваша страна передала важные послания Европе. Через 10 дней в Польше пройдут III Европейские игры. Мы хотим, чтобы эти турниры были постоянными. Все соревнования в Азербайджане прошли на идеальном уровне. Азербайджан - наша гордость и мой родной город. Это родина тюрков. Мы единая нация. Успех Азербайджана заставляет меня очень гордиться. Нам приятно быть здесь".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hasan Arat: "Hər kəs Bakıdakı Avropa Oyunlarını nümunə göstərir"

Самое важное

Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi