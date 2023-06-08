Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку

Все приводят в пример Европейские игры в Баку.

Все приводят в пример Европейские игры в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Координационного комитета Европейских игр, член Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов Хасан Арат.

Функционер напомнил, что впервые соревнования прошли именно в Азербайджане в 2015 году: "Ваша страна передала важные послания Европе. Через 10 дней в Польше пройдут III Европейские игры. Мы хотим, чтобы эти турниры были постоянными. Все соревнования в Азербайджане прошли на идеальном уровне. Азербайджан - наша гордость и мой родной город. Это родина тюрков. Мы единая нация. Успех Азербайджана заставляет меня очень гордиться. Нам приятно быть здесь".