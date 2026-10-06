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    Хадиджа Гадашова выбыла из чемпионата мира по дзюдо в Баку

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2026
    • 13:36
    Хадиджа Гадашова выбыла из чемпионата мира по дзюдо в Баку

    Азербайджанская дзюдоистка Хадиджа Гадашова, выступающая в весовой категории до 57 кг, завершила выступление на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, 20-летняя спортсменка в 1/32 финала уступила представительнице Кыргызстана Жанар Жолдошевой и выбыла из турнира.

    Хидаят Гейдаров и Рашид Мамедалиев продолжают борьбу в весовой категории до 73 кг.

    Чемпионат мира проходит на Национальной арене гимнастики и завершится 11 октября.

    В первый день соревнований золотую медаль завоевал представитель сборной Азербайджана Ахмед Юсифов (до 60 кг). Это четвертая золотая медаль в истории азербайджанского дзюдо на чемпионатах мира среди взрослых и первый мировой титул в весовой категории до 60 кг.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
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