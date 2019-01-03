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    Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов чемпионата.

    Как сообщает Report, 30-летний самбист со второго места в рейтинге переместился на третье. На второе место рейтинга поднялся американский боец Джон Джонс, который в этом году завоевал титул полутяжелого веса. Первое место в рейтинге до сих пор занимает чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье.

    Отметим, что ирландец Конор Макгрегорпроигравший Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в американском Лас-Вегасе, опустился в рейтинге на одну позицию и теперь занимает лишь девятое место.

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