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    Хабиб Нурмагомедов побывал на съёмках турецкого сериала

    Он встретился с актерами сериала

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Стамбул, где побывал на съёмках сериала "Возрождение Эртугрула". 

    Как сообщает Report, известный спортсмен пообщался и сфотографировался с актёрами, в частности, опубликовал в своём "инстаграме" изображение с Энгином Алтаном. "Типо я тоже в теме", - написал Хабиб.

    Напомним, что в октябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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