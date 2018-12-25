Хабиб Нурмагомедов побывал на съёмках турецкого сериала

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Стамбул, где побывал на съёмках сериала "Возрождение Эртугрула".
Как сообщает Report, известный спортсмен пообщался и сфотографировался с актёрами, в частности, опубликовал в своём "инстаграме" изображение с Энгином Алтаном. "Типо я тоже в теме", - написал Хабиб.
Напомним, что в октябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
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