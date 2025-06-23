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Хабиб Нурмагомедов: Дни, проведенные в Азербайджане, были удивительными

Хабиб Нурмагомедов: Дни, проведенные в Азербайджане, были удивительными Дни, проведенные в Азербайджане, были удивительными.
Индивидуальные
23 июня 2025 г. 09:51
Хабиб Нурмагомедов: Дни, проведенные в Азербайджане, были удивительными

Дни, проведенные в Азербайджане, были удивительными.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в социальной сети известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

Боец опубликовал фотографии с людьми, с которыми встречался в Азербайджане.

В своей публикации он написал: "Азербайджан, большое спасибо. Эти дни были удивительными".

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов был тренером Тагира Уланбекова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), организованном в Баку. Уланбеков одержал победу над Максумом Азатом (Казахстан).

В главном поединке турнира встретились представители США Джамаал Хилл и Халил Раунтри. Бой в полутяжелом весе продолжался 5 раундов. В итоге победителем был объявлен Х. Раунтри.

Из азербайджанских спортсменов Назим Садыхов победил бразильца Николаса Мотту, Рафаэль Физиев одержал победу над чилийцем Игнасио Баамондесом. Тофиг Мусаев же проиграл в борьбе с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədov: "Azərbaycanda keçirdiyim günlər heyrətamiz idi"

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