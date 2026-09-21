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    Гюнель Бадалова: Дебют Александра Плющенко за Азербайджан прошел неплохо

    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2026
    • 17:13
    Гюнель Бадалова: Дебют Александра Плющенко за Азербайджан прошел неплохо

    Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова оценила дебют фигуриста Александра Плющенко в составе азербайджанской сборной.

    В комментарии Report представитель федерации поделилась мнением о выступлении спортсмена на юниорском Гран-при, которое прошло в столице Турции Анкаре.

    Г. Бадалова подчеркнула, что для фигуриста это был первый старт в карьере:

    "Это было его первое выступление в карьере. Кроме того, наш представитель был самым юным участником соревнований. Думаем, что для дебюта это неплохой результат. Конечно, на предстоящих турнирах он будет совершенствовать свою технику, и мы ожидаем от него более высоких результатов".

    Напомним, что Александр Плющенко, впервые представивший Азербайджан на международных соревнованиях, исполнил короткую и произвольную программы. Набрав 171,65 балла, он занял 13-е место среди 33 участников.

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