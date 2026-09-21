Гюнель Бадалова: Дебют Александра Плющенко за Азербайджан прошел неплохо

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова оценила дебют фигуриста Александра Плющенко в составе азербайджанской сборной.

В комментарии Report представитель федерации поделилась мнением о выступлении спортсмена на юниорском Гран-при, которое прошло в столице Турции Анкаре.

Г. Бадалова подчеркнула, что для фигуриста это был первый старт в карьере:

"Это было его первое выступление в карьере. Кроме того, наш представитель был самым юным участником соревнований. Думаем, что для дебюта это неплохой результат. Конечно, на предстоящих турнирах он будет совершенствовать свою технику, и мы ожидаем от него более высоких результатов".

Напомним, что Александр Плющенко, впервые представивший Азербайджан на международных соревнованиях, исполнил короткую и произвольную программы. Набрав 171,65 балла, он занял 13-е место среди 33 участников.