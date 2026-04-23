Гюнай Гурбанова завоевала бронзу чемпионата Европы в Тиране

Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе в албанской столице Тиране.

Как сообщает Report, в схватке за третье место она одержала победу над Мартой Гетмановой (UWW) со счетом 7:5.

Завтра за бронзовые награды поборются азербайджанские борчихи Жаля Алиева (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

Отметим, что ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) стали бронзовыми призерами. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

Напомним, чемпионат Европы завершится 26 апреля.