Гюнай Гурбанова завоевала бронзу чемпионата Европы в Тиране
Индивидуальные
- 23 апреля, 2026
- 21:31
Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе в албанской столице Тиране.
Как сообщает Report, в схватке за третье место она одержала победу над Мартой Гетмановой (UWW) со счетом 7:5.
Завтра за бронзовые награды поборются азербайджанские борчихи Жаля Алиева (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).
Отметим, что ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) стали бронзовыми призерами. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.
Напомним, чемпионат Европы завершится 26 апреля.
Последние новости
