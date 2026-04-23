İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Avropa çempionatı: Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 23 aprel, 2026
    • 21:19
    Avropa çempionatı: Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova (59 kq) Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada Marta Getmanovaya (UWW) 7:5 hesabı ilə qalib gəlib.

    Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq.

    Digər qadın güləşçilərdən Jalə Əliyeva (57 kq), Ruzanna Məmmədova (62 kq) və Birgül Soltanova (65 kq) sabah bürünc medal uğrunda qarşılaşmada qüvvələrini sınayacaqlar.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Həsrət Cəfərov (67 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq) qızıl, Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq), İslam Abbasov (87 kq) bürünc medal qazanıblar. Yunan-Roma güləşi millisi komanda hesabında birinci olub.

    Güləş üzrə Avropa çempionatı Günay Qurbanova Jalə Əliyeva Ruzanna Məmmədova Birgül Soltanova
    Гюнай Гурбанова завоевала бронзу чемпионата Европы в Тиране
    European Championships: Azerbaijani wrestler Gunay Gurbanova wins bronze

