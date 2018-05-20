Гянджа удостоена титула Европейского спортивного города в 2019 году - ВИДЕО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Гянджа удостоена титула Европейского спортивного города в 2019 году.

Как передает Report, по этому случаю в Гяндже прошел спортивный парад.

Свыше пяти тысяч участников парада в сопровождении военного оркестра совершили шествие от 3–го учебного корпуса Гянджинского государственного университета по проспекту Гейдара Алиева до главной площади города. Чемпионы олимпийских игр, мира и Европы, тренеры, преподаватели и учащиеся спортивных школ города, члены профессионального клуба футбола «Кяпяз», ученики средних школ, а также студенты и молодежь с воодушевлением встретили известие о присвоении Гяндже титула Европейского спортивного города. В параде, организованном Исполнительной властью города и Главным управлением молодежи и спорта, приняли участие и активные представители молодежи Гянджинской городской организации Партии «Ени Азербайджан».

Участники парада были встречены на центральной площади города аплодисментами. В воздух были выпущены разноцветные шары и символ мира – голуби.

Глава Исполнительной власти города Эльмар Велиев отметил, что Гянджа, ставшая в 2016 году Европейской молодежной столицей, в 2017 году – Культурной столицей стран СНГ, удостоена организацией «ACES Europe» титула Европейской спортивной столицы в 2019 году. Поздравив с этим жителей города, Эльмар Велиев сказал: «B будущем году совместно с министерствами молодежи и спорта, образования, а также другими соответствующими структурами в городе будут реализованы различные проекты. Будем стремиться к тому, чтобы достойно представить титул Европейской спортивной столицы».

Было доведено до внимания, что в настоящее время в Гяндже действуют три спортивные школы. Выпускники этих школ завоевывают высокие достижения как на местных соревнованиях, так и Европы и мира. В городе создаются профессиональные и любительские футбольные клубы.

Показательные выступления спортсменов на параде и футбольный матч, организованный компанией «RedBull», были встречены с интересом.

Отметим, что «ACES Europe» - Федерация спортивных городов и столиц Европы – это организация, осуществляющая спортивную политику Европейского парламента. Ежегодно «ACES Europe» удостаивает от 9-и до 19-и городов титула «Европейский спортивный город», и один город – «Европейская спортивная столица». Проект реализуется уже четвертый год.