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Грузия подала заявку на проведение зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

Грузия подала заявку на проведение зимнего ЕЮОФ

Национальный олимпийский комитет Грузии подал заявку на проведение XVII зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. 

Он выразил надежду, что они проведут соревнование очень успешно.

Отметим, что зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в 2019 году прошел в Боснии и Герцеговине, Летний Европейский юношеский фестиваль был проведен в Азербайджане. В 2021 году фестиваль пройдет в финском Вуокатти, в 2023-м - во Фриули-Венеция-Джулии (Италия).

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