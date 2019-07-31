Грузия подала заявку на проведение зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

Национальный олимпийский комитет Грузии подал заявку на проведение XVII зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Он выразил надежду, что они проведут соревнование очень успешно.

Отметим, что зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в 2019 году прошел в Боснии и Герцеговине, Летний Европейский юношеский фестиваль был проведен в Азербайджане. В 2021 году фестиваль пройдет в финском Вуокатти, в 2023-м - во Фриули-Венеция-Джулии (Италия).