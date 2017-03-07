Групповые игры Исламиады пройдут на стадионах с искусственным, полуфинальные и финальные матчи - с естественным травяным покрытием

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "AZAL Arena" соответствует требованиям, предусмотренным для проведения футбольных матчей на IV Играх исламской солидарности.

Об этом в ответе на запрос Report заявили в Операционном комитете IV Игр исламской солидарности.

Несмотря на то, что большинство команд, выступавших в Премьер-лиге Азербайджана, жаловались на искусственное покрытие стадиона, где АЗАЛ провел домашние игры, в Операционном комитете IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" думают иначе. По этой причине на этом поле не будут проводиться ремонтные работы.

В комитете заявили, что в рамках Исламиады групповые игры футбольных матчей пройдут на стадионах с искусственным, а полуфинальные и финальные матчи - на аренах с естественным травяным покрытием. В качестве причины указывается то, что по сравнению с естественным покрытием, искусственное покрытие является более устойчивым и позволяет проводить большее число игр: "В связи с проведением 12 игр в течение короткого времени, групповые матчи пройдут на стадионах с искусственным покрытием. Этим естественное травяное покрытие "Dalğa Arena" и Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова будет защищено, это обеспечит сохранение покрытий на высоком уровне до конца соревнований".

Причиной не включения "Bakcell Arena" в список мест проведения футбольных встреч является проведение на этом стадионе 10-го июня 2018 года матча национальной сборной Азербайджана со сборной Северной Ирландии в рамках отборочного этапа Чемпионата мира: "Решение не использовать арену в бакинском поселке 8-ой километр было принято в соответствии с партнерством с АФФА.10-го июня на стадионе "Bakcell Arena" пройдет встреча Азербайджан-Северная Ирландия".

Отметим, что на Исламиаде будут состязаться мужские футбольные команды U23 из 8 стран. Финальный матч футбольных соревнований пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стадион "Dalğa Arena" примет полуфинал, а "AZAL Arena" и "Bayıl Arena" - встречи отборочного раунда. 8, 11 и 15 мая пройдут групповые, 18 мая - полуфинальные, 21 мая - финальные встречи.