Групповая команда Азербайджана завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

На 37-ом чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку завершились командные соревнования по групповым упражнениям.

Как передает Report, сборная Азербайджана в составе Алии Пашаевой, Айшан Байрамовой, Дианы Ахмедбейли, Зейнаб Гумметовой и Дарьи Сорокиной в рамках многоборья исполнила две композиции: с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав.

Коллектив по итогам двух упражнений получив оценку 53.100 балла, занял восьмое место. Этот результат позволил нашей группе завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Отметим, что в многоборье у групп разыгрывались пять вакансий на Игры, но так как впереди нашей команды обосновались Россия, Болгария и Италия, выполнившие свою задачу на прошлогоднем первенстве, а также Япония, проходящая на домашнюю Олимпиаду без отбора, восьмая позиция стала для нашей команды проходной в Токио.