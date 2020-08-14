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Гран-при Испании "Формулы-1" стартует в Барселоне

Гран-при Испании "Формулы-1" стартует в Барселоне Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу.
Индивидуальные
14 августа 2020 г. 08:51
Гран-при Испании Формулы-1 стартует в Барселоне

Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования пройдут на автодроме "Барселона-Каталунья".

Гонку пятого этапа, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Преимущество "Мерседеса" на старте сезона было настолько очевидным, что, казалось, никто не сможет навязать им борьбу за победы в гонках. Однако благодаря шинной тактике и безупречному пилотированию Ферстаппен смог опередить на трассе и британца Льюиса Хэмилтона, и его партнера по "Мерседесу" финна Валттери Боттаса. Гран-при Испании должен показать, был это единичный случай, или же Ферстаппен и в дальнейшем сможет конкурировать с лидерами чемпионата.

На Гран-при Испании в состав "Рейсинг Пойнт" вернется мексиканец Серхио Перес, пропустивший последние два этапа из-за положительного теста на коронавирус.

Отметим, что Барселона принимает у себя этап чемпионата мира неизменно с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - семь левых и девять правых, самыми медленными считаются пятый и десятый. Стартовая прямая имеет протяженность 1047 метров и является самым длинным скоростным отрезком трассы.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 (бакинское время), вторая - в 17:00. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:10).

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