Гран-при "Формулы-1" впервые пройдет во Вьетнаме

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" впервые пройдет во Вьетнаме в апреле 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse, этап "Формулы-1" проведут в Ханое.

Текущий чемпионат "Формулы-1" состоит из 21 этапа. В 2018 году осталось провести две гонки - 11 ноября пройдет Гран-при Бразилии, 25 ноября состоится Гран-при Абу-Даби. Чемпионом 2018 года досрочно стал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, завоевавший пятый титул в карьере.

Отметим, что в сезоне 2019 года Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля. С 16 октября билеты были выставлены на продажу.