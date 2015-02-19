​Гран-при ФИДЕ: Раджабов заключил мир, Мамедъяров вновь проиграл

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси прошел 4-й тур шахматного Гран-при ФИДЕ.
Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов снова сыграл вничью, а Мамедъяров в очередной раз проиграл.
Гран-при ФИДЕ
3-й этап
Тбилиси, Грузия
4-й тур
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0,5:0,5
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Евгений Томашевский (Россия) – 0:1
Александр Грищук (Россия) – Баадур Джобава (Грузия) – 1:0
Аниш Гири (Голландия) – Дмитрий Андрейкин (Россия) – 0,5:0,5
Леньер Домингес (Куба) – Рустам Касымжанов (Узбекистан) – 0,5:0,5
Петр Свидлер (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Томашевский – 3,5, Грищук, Яковенко, Гири – по 2,5, Мамедьяров, Касымжанов, Домингес, Раджабов – по 2, Андрейкин, Вашье-Лаграв, Свидлер – по 1,5, Джобава – 0,5.
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