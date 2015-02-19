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    ​Гран-при ФИДЕ: Раджабов заключил мир, Мамедъяров вновь проиграл

    В Тбилиси прошел 4-й тур шахматного турнира

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси прошел 4-й тур шахматного Гран-при ФИДЕ.

    Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов снова сыграл вничью, а Мамедъяров в очередной раз проиграл.

    Гран-при ФИДЕ

    3-й этап

    Тбилиси, Грузия

    4-й тур

    Теймур Раджабов (Азербайджан) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0,5:0,5

    Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Евгений Томашевский (Россия) – 0:1

    Александр Грищук (Россия) – Баадур Джобава (Грузия) – 1:0

    Аниш Гири (Голландия) – Дмитрий Андрейкин (Россия) – 0,5:0,5

    Леньер Домингес (Куба) – Рустам Касымжанов (Узбекистан) – 0,5:0,5

    Петр Свидлер (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

    Турнирное положение: Томашевский – 3,5, Грищук, Яковенко, Гири – по 2,5, Мамедьяров, Касымжанов, Домингес, Раджабов – по 2, Андрейкин, Вашье-Лаграв, Свидлер – по 1,5, Джобава – 0,5.

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