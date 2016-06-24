Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Гран-при Европы "Формула-1" в Баку в следующем году может проводиться вечером.

Как сообщает Report, об этом заявил главный промоутер "Формула-1" Берни Экклстоун.

По его мнению, гонки при искусственном освещении будут особенно интересными: "Следует подумать, что можно еще сделать в 2017 году. Например, организаторы могут сделать трассу открытой. Сейчас они этого не сделали, потому что не знали, как все сработает и поэтому подстраховались. Я бы хотел, чтобы гонки начались в 7 вечера. Мне было бы приятно увидеть старания Баку для более лучшей организации гонок. Трасса была очень хорошей".

Отметим, что Гран-при Европы состоялся в Баку 17-19 июня. Согласно контракту, гонки пройдут в столице Азербайджана в предстоящие 4 года.