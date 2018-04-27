Гран-при Азербайджана: Определился победитель первого свободного заезда

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Пилот Mercedes Валттери Боттас добился наилучшего результата в первом свободном заезде Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report, финский пилот опередил соперников с показателем 1 час 44 минуты 42 секунды.

Пилот Red Bull Даниэль Рикардо - стал вторым, Серхио Перес - стал третьим. Они отстали от Боттаса на 0,035 и 0,833 секунды соответственно.

Отметим, что второй свободный заезд будет сегодня в промежутке 17:00 - 18:30.

28 апреля с 14:00 по 15:00 состоится третий свободный заезд, а с 17:00 по 18:00 - порядковый тур. На следующий день с 14:40 до 15:10 состоится трек-парад пилотов.

В 15:56 прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формула 1" 2018 года. Соревнование охватит 51 круг или 120 минут.