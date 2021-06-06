Награждены победители Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - ОБНОВЛЕНО

Пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен потерпел неудачу в Гран-при Азербайджана.

Награждены победители Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, пилот команды Red Bull Серхио Перес занял высшую ступень пьедестала.

В честь победы Переса был исполнен гимн Мексики, в честь его команды - гимн Австрии.

Награду победителю вручил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов.

Себастьян Феттель из Aston Martin занял второе место, Пьер Гасли из Alpha Tauri - третье.

17:47

Пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен потерпел неудачу в Гран-при Азербайджана.

Как передает Report, Ферстаппен врезался в стену на прямой. Пилот пожаловался на прокол, который стал причиной инцидента.

Он не смог продолжить гонку, в котором лидировал и вынужден был поднять красный флаг.

Отметим, что ранее аналогичная авария произошла с Лансом Строллом из «Астон Мартин». Заезд остановили красными флагами.