Награждены победители Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - ОБНОВЛЕНО

Награждены победители Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report, пилот команды Red Bull Серхио Перес занял высшую ступень пьедестала.
В честь победы Переса был исполнен гимн Мексики, в честь его команды - гимн Австрии.
Награду победителю вручил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов.
Себастьян Феттель из Aston Martin занял второе место, Пьер Гасли из Alpha Tauri - третье.
Пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен потерпел неудачу в Гран-при Азербайджана.
Он не смог продолжить гонку, в котором лидировал и вынужден был поднять красный флаг.
Отметим, что ранее аналогичная авария произошла с Лансом Строллом из «Астон Мартин». Заезд остановили красными флагами.