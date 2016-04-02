Гонщик Формулы-1 спас тонущего ребенка в Монако

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Пилот Формулы-1 Нико Росберг, выступающий за "Мерседес", спас тонущего ребенка в Монако, сообщает Report со ссылкой на Bild.

Немецкий гонщик гулял по набережной Монако со своей дочерью, когда увидел как пятилетний мальчик начал уходить под воду. Росберг бросился в море в одежде, добрался до утопающего и спас ему жизнь.

Сам гонщик отказался комментировать произошедшее. Об инциденте рассказали его менеджеры.

20 марта 30-летний Росберг стал победителем Гран-при Австралии. Росберг выступает в "Формуле-1" с 2006 года. За карьеру он одержал 15 побед и 42 раза поднимался на подиум.