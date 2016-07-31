​Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон стал победителем Гран-при Германии

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Германии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, второе место на трассе "Хоккенхаймринг" занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо, третьим стал его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен.

Хэмилтон увеличил отрыв от Нико Росберга в общем зачете. Британец лидирует с 217 очками, у Росберга 198 баллов. Замыкает тройку Риккьярдо (133). Также Хэмилтон вышел в лидеры по количеству побед в сезоне, до этого у них с Росбергом в активе значилось по пять первых мест.

После Гран-при Германии "Формула-1" берет месячную паузу. Следующий этап состоится в Бельгии с 26 по 28 августа.