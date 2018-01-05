 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Голландский функционер покинул членство Международного олимпийского комитета

    Камил Еурлингс обвиняется в нападении на свою подругу

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Камил Еурлингс покинул членство Международного олимпийского комитета (İOC).

    Как сообщает Report со ссылкой на İnside The Games, голландский функционер пошел на этот шаг из-за обвинений, связанных с нападением на свою подругу.

    Свое решение Еурлингс связал с ростом давления в его отношении. 44-летний специалист выразил сожаление из-за некоторых событий. Он заявил, что в последние годы внес вклад в укрепление связей между İOC и Голландией: "Членство в İOC было для меня честью".

    Отметим, что ранее из членства Исполнительного комитета İOC подал в отставку бывший президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi