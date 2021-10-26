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Главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе подал в отставку

Главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе подал в отставку Главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе Аслан Агаев назначен на новую должность.
Индивидуальные
26 октября 2021 г. 16:59
Главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе подал в отставку

Главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе Аслан Агаев назначен на новую должность.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, А.Агаев продолжит работу в качестве директора Астаринского олимпийского спортивного комплекса.

По этой причине он подал в отставку с поста главного тренера женской сборной.

Сегодня в Олимпийском центре борьбы состоялась встреча руководства Федерации борьбы Азербайджана со специалистом. Отметив заслуги А.Агаева в развитии вольной и женской борьбы, ему пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Вице-президент Федерации Эльчин Джафаров выразил уверенность, что А.Агаев придаст импульс развитию вольной и женской борьбы в Астаре и подарит сборной новых спортсменов по указанным видам спорта.

Сборная Азербайджана по женской борьбе на чемпионате мира U-23, который пройдет 1-7 ноября в Белграде (Сербия), выступит под руководством тренеров сборной Ровшана Умудова и Хасрета Мамедъярова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güləş millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb

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