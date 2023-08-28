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Главный тренер сборной Азербайджана по тхэквондо: Мы взяли первое золото в олимпийской весовой категории

Главный тренер сборной Азербайджана по тхэквондо: Мы взяли первое золото в олимпийской весовой категории Отрадно, что азербайджанский тхэквондист впервые стал чемпионом Европы в олимпийской весовой категории.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 08:32
Главный тренер сборной Азербайджана по тхэквондо: Мы взяли первое золото в олимпийской весовой категории

Отрадно, что азербайджанский тхэквондист впервые стал чемпионом Европы в олимпийской весовой категории.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный тренер юношеской сборной Азербайджана по тхэквондо Мамед Абдуллаев.

Он отметил, что в соревнованиях среди взрослых приняли участие 7 спортсменов, а в юношеских состязаниях страну представляли 13 тхэквондистов.

"Это успех Федерации тхэквондо Азербайджана. Выступление каждого из членов нашей сборной было удовлетворительным. Все наши спортсмены добились хороших результатов. По этому случаю поздравляю Федерацию тхэквондо Азербайджана", - добавил он.

Напомним, что азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории 58 кг, Джавад Агаев (68 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+80 кг) взяли серебряные медали.

Еще две медали сборная завоевала на молодёжном чемпионате Европы, Салима Гулиева (42 кг) удостоилась серебряной, Магомед Гасанлы (45 кг) - бронзовой медали.

Таким образом, азербайджанские тхэквондисты завоевали на двух чемпионатах одну золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали.

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