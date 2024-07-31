Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону: В первом сете ощущалось волнение Эди

Волнение азербайджанского бадминтониста Двичайо ощущалось в первом сете.

Волнение Эди ощущалось в первом сете.

Как сообщает командированный в Париж корреспондент Report , об этом сообщил главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону Мортеза Валидарви, делясь мнением о выступлении члена национальной команды Эди Рески Двичайо на Олимпиаде во французской столице.

"Перед игрой у меня была возможность поговорить с тренером Антонсена (соперник Эди во второй игре - ред.). Он сказал мне, что приехали сюда за золотом. Сколько бы мы не беседовали с Эди до начала игры, было видно, что он волновался в первом сете. Хотя наш спортсмен и показал более уверенную игру во втором сете, такой топовый бадминтонист как Антонсен не мог упустить победу", - сказал Валидарви.

Отметим, что Эди Рески Двичайо во втором матче группы Е проиграл датчанину Андерсу Антонсену со счетом 0:2 (12:21, 14:21).