Глава МОК Томас Бах вручил Пан Ги Муну Олимпийский кубок

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Присуждение Олимпийского кубка за 2015 год Организации Объединенных Наций - это признание неустанной работы ее сотрудников ради лучшего будущего. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая 29 апреля на торжественной церемонии вручения награды в женевской штаб-квартире организации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, высокую награду Международного олимпийского комитета Пан Ги Муну вручил президент МОК Томас Бах.

Пан Ги Мун напомнил, что ООН получает Олимпийский кубок уже во второй раз в своей истории. Впервые организация была удостоена этой награды в 1999 году.

Кубок был учрежден в 1906 году инициатором создания современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Это высшая награда, которой могут быть удостоены организации и институты за выдающуюся службу спорту и вклад в продвижение олимпийских идеалов.