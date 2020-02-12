Глава ИВ: Жители Баку с интересом следят за "Формулой 1"

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"Жители Баку с интересом следят за Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, об этом глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сказал во время выступления на международной конференции на тему "Выгоды страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований".

Он отметил, что в последние 16 лет Азербайджан прошел серьезный путь развития: "За счет стабильности и развития стало возможным проведение такого мероприятия. Мы продолжаем видеть положительные стороны этого. С 2016 года и по сей день число туристов выросло в 4 раза. Если в 2016 году было 144 отеля, сейчас их более 200. Такие значимые мероприятия пропагандируют Баку в мире, и наши жильцы с большой скоростью интегрируют в мир. Мы намерены продолжать подобные мероприятия. Я уверен, что и в этом году мы проведем Гран-при на высоком уровне".

Глава ИВ отметил, что население Баку сейчас достигло до 3 млн человек, протяженность города составляет 38 км.

Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет 5-7 июня.