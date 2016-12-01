Ильхам Алиев переизбран на пост президента НОК

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев единогласно переизбран президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, выборы прошли в рамках сегодняшней отчетно-избирательной конференции НОК: "Присутствующие на конференции члены НОК единогласно переизбрали главу государства Ильхама Алиева президентом комитета. От имени спортивной общественности страны мы поздравляем главу государства по этому случаю. Фундамент наших сегодняшних достижений был заложен истинным другом спортсменов, всегда оказывающим им поддержку и помощь президентом Ильхамом Алиевым. Мы желаем главе государства больших успехов".

Отметим, что президент Ильхам Алиев возглавляет НОК с 1997 года.