Глава FIDE Илюмжинов предложил временно приостановить свои полномочия

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов предложил временно приостановить свои полномочия до следующего президентского совета, заявил директор представительства FIDE в Российской Федерации Берик Балгабаев, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Заседание президентского совета FIDE проходит в воскресенье в Афинах.

"Президент FIDE предлагает временно приостановить свои полномочия до следующего президентского совета", — написал Балгабаев в Twitter.

В конце ноября стало известно, что Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список по Сирии. Глава FIDE, по сообщению Минфина, был внесен в список, в частности, "за материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства Сирии и Центрального банка Сирии". Сам Илюмжинов претензий не признает.