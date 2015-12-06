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    Глава FIDE Илюмжинов предложил временно приостановить свои полномочия

    Илюмжинов предлагает приостановить свои полномочия в FIDE до следующего президентского совета

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов предложил временно приостановить свои полномочия до следующего президентского совета, заявил директор представительства FIDE в Российской Федерации Берик Балгабаев, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Заседание президентского совета FIDE проходит в воскресенье в Афинах.

    "Президент FIDE предлагает временно приостановить свои полномочия до следующего президентского совета", — написал Балгабаев в Twitter.

    В конце ноября стало известно, что Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список по Сирии. Глава FIDE, по сообщению Минфина, был внесен в список, в частности, "за материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства Сирии и Центрального банка Сирии". Сам Илюмжинов претензий не признает.

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