Глава Федерации дзюдо Узбекистана прибыл в Баку

Президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов встретился с вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Эльнуром Мамедли и исполнительным вице-президентом Рашадом Расуллу.

Президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов встретился с вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Эльнуром Мамедли и исполнительным вице-президентом Рашадом Расуллу.

Как передает Report , встреча состоялась в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо.

А.Комилов был проинформирован об условиях, созданных для спортсменов, а также о реализуемых федерацией проектах, направленных на развитие дзюдо в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждались взаимный обмен опытом, организация совместных тренировочных сборов и другие потенциальные направления сотрудничества для поддержки развития дзюдо в обеих странах.

Также в качестве основных направлений сотрудничества были выделены обмен опытом по современным методам тренерской работы и программам развития спортсменов. Особо была подчеркнута перспективность сотрудничества в плане обмена опытом в сфере современных тренерских методик и специализированных программ развития для спортсменов.

Отметим, что в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Федерациями дзюдо Азербайджана и Узбекистана в октябре 2022 года, к настоящему времени проведено пять совместных тренировочных сборов и организовано участие спортсменов в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах.