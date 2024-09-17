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Глава Федерации дзюдо Узбекистана прибыл в Баку

Глава Федерации дзюдо Узбекистана прибыл в Баку Президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов встретился с вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Эльнуром Мамедли и исполнительным вице-президентом Рашадом Расуллу.
Индивидуальные
17 сентября 2024 г. 00:47
Глава Федерации дзюдо Узбекистана прибыл в Баку

Президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов встретился с вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Эльнуром Мамедли и исполнительным вице-президентом Рашадом Расуллу.

Как передает Report, встреча состоялась в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо.

А.Комилов был проинформирован об условиях, созданных для спортсменов, а также о реализуемых федерацией проектах, направленных на развитие дзюдо в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждались взаимный обмен опытом, организация совместных тренировочных сборов и другие потенциальные направления сотрудничества для поддержки развития дзюдо в обеих странах.

Также в качестве основных направлений сотрудничества были выделены обмен опытом по современным методам тренерской работы и программам развития спортсменов. Особо была подчеркнута перспективность сотрудничества в плане обмена опытом в сфере современных тренерских методик и специализированных программ развития для спортсменов.

Отметим, что в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Федерациями дзюдо Азербайджана и Узбекистана в октябре 2022 года, к настоящему времени проведено пять совместных тренировочных сборов и организовано участие спортсменов в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Cüdo Federasiyasının prezidenti Bakıya gəlib

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