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Глава Федерации дзюдо Пермского края Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу

Глава Федерации дзюдо Пермского края Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу Президент Федерации дзюдо Пермского края, наш соотечественник Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу «Рифей-ТВ».
Индивидуальные
20 августа 2022 г. 20:00
Глава Федерации дзюдо Пермского края Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу

Президент Федерации дзюдо Пермского края, наш соотечественник Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу "Рифей-ТВ".

Как сообщает Report, в беседе Э.Гусейнов рассказал о своей личной жизни, работе в России, о привязанности Азербайджану.

Отметим, что Эльшад Гусейнов родом из поселка Горадиз Физулинского района. Его 80-летний отец в настоящее время живет в Азербайджане, а дочь работает в Баку. Гусейнов, живущий в Перми с 16 лет, был избран президентом Пермской федерации дзюдо в сентябре 2020 года, несмотря на недовольство армян.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPermdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı federasiya prezidenti Rusiya kanalına müsahibə verib

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