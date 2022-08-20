Глава Федерации дзюдо Пермского края Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу

Президент Федерации дзюдо Пермского края, наш соотечественник Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу «Рифей-ТВ».

Президент Федерации дзюдо Пермского края, наш соотечественник Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу "Рифей-ТВ".

Как сообщает Report, в беседе Э.Гусейнов рассказал о своей личной жизни, работе в России, о привязанности Азербайджану.

Отметим, что Эльшад Гусейнов родом из поселка Горадиз Физулинского района. Его 80-летний отец в настоящее время живет в Азербайджане, а дочь работает в Баку. Гусейнов, живущий в Перми с 16 лет, был избран президентом Пермской федерации дзюдо в сентябре 2020 года, несмотря на недовольство армян.