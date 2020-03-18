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Глава Европейской легкоатлетической ассоциации госпитализирован после инсульта

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации госпитализирован

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) норвежец Свен-Арне Хансен госпитализирован после перенесенного инсульта. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, 73-летний Хансен перенес инсульт вечером 15 марта, когда был дома.

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Сообщается, что президент European Athletics проведет в больнице не менее одной недели, после чего у него будет курс реабилитации. Хансену сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Хансен возглавляет European Athletics с 2015 года. Раньше он являлся президентом Норвежской легкоатлетической ассоциации (2003-2015).

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