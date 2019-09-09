Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

«Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление, — заявила Дьяченко. — После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принимать главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Саша старается и делает все возможное, а решать будет Ирина Александровна».

21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.