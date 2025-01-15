Генсек ФЛА: Мы верим, что эти специалисты внесут свой вклад в достижение целей

17:48

Мы верим, что эти специалисты внесут свой вклад в достижение поставленных нами целей.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФЛА) Магеррам Султанзаде, комментируя новые назначения в организации.

Он сообщил, что были проведены подробные обсуждения многих важных вопросов:

"Как вы знаете, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов провел очередную встречу с тренерами. Отмечу, что такие встречи проводятся на регулярной основе, и на этот раз были обсуждены важные вопросы, а также даны соответствующие поручения.

Одним из ключевых итогов встречи стали новые назначения в тренерском штабе национальной сборной. Октай Мирзаев будет временно исполнять обязанности главного тренера команды. Также тренером-консультантом по прыжкам назначен словак Михал Погани.

Мирзаев, известный эксперт в области легкой атлетики, имеет богатый опыт работы в сборных Турции и России. В октябре прошлого года он участвовал в I конференции тренеров по легкой атлетике, организованной Федерацией, где делился своим профессиональным опытом.

Михал Погани, в свою очередь, является опытным специалистом, чьи воспитанники становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы", - отметил Султанзаде.

По его словам, эти назначения отражают интенсивную работу Федерации по развитию легкой атлетики.

"Мы уверены, что приглашенные специалисты внесут весомый вклад в достижение наших целей", — подчеркнул генсекретарь ФЛА.

Напомним, что вчера Октай Мирзаев был назначен временным главным тренером сборной Азербайджана, а Михал Погани - тренером-консультантом по прыжкам.