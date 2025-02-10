О нас

Генсек Федерации карате: Мы рассчитывали на более высокий результат на ЧЕ

Генсек Федерации карате: Мы рассчитывали на более высокий результат на ЧЕ Азербайджанские спортсмены могли добиться более высоких результатов на чемпионате Европы по карате среди молодежи в Польше.
Индивидуальные
10 февраля 2025 г. 16:43
Генсек Федерации карате: Мы рассчитывали на более высокий результат на ЧЕ

Азербайджанские спортсмены могли добиться более высоких результатов на чемпионате Европы по карате среди молодежи в Польше.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации карате Азербайджана Габиль Саядов, комментируя итоги турнира в городе Бельско-Бяла.

"Мы рассчитывали на более высокие результаты, но ограничились одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Двое наших спортсменов получили серьезные травмы, хотя тоже претендовали на награды. К тому же нам немного не повезло. В итоговом зачете среди 48 стран мы заняли 22-е место", – отметил он.

Несмотря на это, Саядов назвал результат удовлетворительным и подчеркнул, что команда готовится к предстоящим соревнованиям, включая Игры исламской солидарности, Игры СНГ и чемпионат мира.

На чемпионате Европы в Польше серебро завоевал Алладдин Маликов (категория 16-17 лет, 68 кг), а бронзовые медали - Вусал Ганбаров (14-15 лет, 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет, 57 кг).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Karate Federasiyasının rəsmisi: “Avropa çempionatında qazandığımız medalların əyarı daha yüksək ola bilərdi"

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi