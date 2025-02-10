Генсек Федерации карате: Мы рассчитывали на более высокий результат на ЧЕ

Азербайджанские спортсмены могли добиться более высоких результатов на чемпионате Европы по карате среди молодежи в Польше.

Азербайджанские спортсмены могли добиться более высоких результатов на чемпионате Европы по карате среди молодежи в Польше.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации карате Азербайджана Габиль Саядов, комментируя итоги турнира в городе Бельско-Бяла.

"Мы рассчитывали на более высокие результаты, но ограничились одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Двое наших спортсменов получили серьезные травмы, хотя тоже претендовали на награды. К тому же нам немного не повезло. В итоговом зачете среди 48 стран мы заняли 22-е место", – отметил он.

Несмотря на это, Саядов назвал результат удовлетворительным и подчеркнул, что команда готовится к предстоящим соревнованиям, включая Игры исламской солидарности, Игры СНГ и чемпионат мира.

На чемпионате Европы в Польше серебро завоевал Алладдин Маликов (категория 16-17 лет, 68 кг), а бронзовые медали - Вусал Ганбаров (14-15 лет, 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет, 57 кг).