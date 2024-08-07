Гашим Магомедов: Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом

Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом.

Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом.

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, который дошел до финала летних Олимпийских игр в Париже.

По словам 24-летнего спортсмена, это был очень тяжелый для него день: "Я до сих пор не могу поверить, что дошел до финала. Впереди меня ждет непростая встреча. Надеюсь, что стану ее победителем. Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом".

Напомним, что соперником Гашима Магомедова в финале станет южнокорейский Парк Тэ Джун. Встреча начнется в 23:37 по бакинскому времени.