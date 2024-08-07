О нас

Гашим Магомедов: Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом

Гашим Магомедов: Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом.
Индивидуальные
7 августа 2024 г. 20:26
Гашим Магомедов: Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом

Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом.

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, который дошел до финала летних Олимпийских игр в Париже.

По словам 24-летнего спортсмена, это был очень тяжелый для него день: "Я до сих пор не могу поверить, что дошел до финала. Впереди меня ждет непростая встреча. Надеюсь, что стану ее победителем. Хочу вернуться в Баку олимпийским чемпионом".

Напомним, что соперником Гашима Магомедова в финале станет южнокорейский Парк Тэ Джун. Встреча начнется в 23:37 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paris-2024-də finala yüksələn Azərbaycan idmançısı: Bakıya olimpiya çempionu kimi qayıtmaq istəyirəm

Другие новости из категории

Париж-2024: Азербайджанский тхэквондист вышел в финал
ФотоПариж-2024: Азербайджанский тхэквондист вышел в финал
7 августа 2024 г. 19:43
Париж-2024: Нидерландский велогонщик установил мировой рекорд
Париж-2024: Нидерландский велогонщик установил мировой рекорд
7 августа 2024 г. 16:47
Париж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в полуфинал
ФотоПариж-2024: Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в полуфинал
7 августа 2024 г. 15:25
Париж-2024: Рафик Гусейнов потерпел поражение
ФотоПариж-2024: Рафик Гусейнов потерпел поражение
7 августа 2024 г. 15:16
Париж-2024: Азербайджанский борец вышел в 1/4 финала
ФотоПариж-2024: Азербайджанский борец вышел в 1/4 финала
7 августа 2024 г. 14:09
Париж-2024: Азербайджанский спортсмен поборется за бронзовую медаль с представителем Кыргызстана
Париж-2024: Азербайджанский спортсмен поборется за бронзовую медаль с представителем Кыргызстана
7 августа 2024 г. 13:48
Индийскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за избыточного веса
Индийскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за избыточного веса
7 августа 2024 г. 12:23
Азербайджанский борец греко-римского стиля завершил карьеру после Олимпиады в Париже
Азербайджанский борец греко-римского стиля завершил карьеру после Олимпиады в Париже
7 августа 2024 г. 11:07
Мария Стадник: Пришло время писать новую историю
Мария Стадник: Пришло время писать новую историю
7 августа 2024 г. 11:02
Альфонсо Домингес: Представляю азербайджанский народ на Олимпиаде в Париже
Альфонсо Домингес: Представляю азербайджанский народ на Олимпиаде в Париже
7 августа 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi