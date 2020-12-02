Футболист "Реала" бросил вызов Макгрегору

Защитник и капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору

Защитник и капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору.

Как передает Report, игрок опубликовал видео в своём Instagram, в котором продемонстрировал свою физическую форму и изобразил походку Макгрегора.

"Когда будешь готов, Конор", — подписал пост Рамос.

Макгрегор на это отреагировал в комментариях следующим образом: "Будь готов, брат мой! Нас ждёт большой бой".

Свой следующий поединок ирландец проведёт 23 января на турнире UFC 257. Его соперником станет американец Дастин Порье.