Футболист азербайджанского происхождения дебютирует в боксерском ринге

Александр Алиев https://report.az/storage/news/6f73fef57ac7e456ef485c8ab8c36d75/b68a606b-fadf-4b85-a8b7-cb4fc1a5ff5b_292.jpg

Бывший полузащитник киевского "Динамо", московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать свои силы в боксе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках проекта "Битва" он сразится с актером и моделью Никитой Вакулюк. Регламент боя - 3 раунда по 2 минуты. Бой состоится 29 мая.

А.Алиев наиболее известен по выступлению за киевское "Динамо", цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России - за "Локомотив" и "Анжи". В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.

Отметим, что завершил он профессиональную карьеру в 2018 году. Последним его клубом стал "Интер" из поселка Боярка Киевской области. В составе киевского "Динамо" он дважды стал чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок страны.